Jasmine Carrisi, bordata di papà Al Bano contro Milly Carlucci: un caso a La volta buona

Poi, però, al centro della discussione balza il futuro professionale di Jasmine Carrisi , la quale presto potrebbe prestarsi ad un'avventura televisiva. Dopo aver partecipato a The Couple, lo sfortunato format condotto da Ilary Blasi e chiuso anzitempo, la ragazza sarebbe pronta a mettersi in gioco all’estero. È stato proprio Al Bano a svelarlo dalla Balivo: "Jasmine parteciperà a Ballando con le stelle Spagna? Quasi sicuramente sì, visto che Milly Carlucci non la chiama".

Tra gli ospiti in studio, anche un volto noto della televisione: Iago Garcia , attore e attuale compagno di Amanda Lecciso , sorella di Loredana . I due sembrano avere una forte intesa, come ha confermato Al Bano stesso, raccontando che il primo incontro tra loro è stato subito positivo.

Ancora lui. Ecco Al Bano Carrisi , il quale è intervenuto in collegamento durante una puntata del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, per raccontare alcuni momenti significativi della sua vita, tra cui il recente incontro con Sophia Loren . Dunque il leone di Cellino ha ragionato sulla serenità ritrovata nella sua famiglia allargata, una famiglia oggi composta da Loredana Lecciso e dalla figlia Jasmine Carrisi , che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo.

Le parole di Al Bano assumono le fattezze di una stoccata alla Carlucci, padrona di casa del Ballando del sabato sera su Rai 1. In ogni caso, il cantante ha poi rimarcato l’indipendenza della figlia nel costruire il proprio percorso nel mondo dello spettacolo: "La cosa bella di Jasmine è che prima fa le cose, poi me lo dice. Io non soffro mai di nepotismo, fa tutto lei da sola e non devo dire grazie a nessuno", ha scandito.

A sorpresa, in trasmissione successivamente è intervenuta la stessa Carlucci, che ha anticipato qualche dettaglio sull'ultima puntata di Sognando Ballando con le Stelle, un spin-off attualmente in onda. E Milly ha colto l'occasione per replicare, con garbo, alle velate accuse di Al Bano: "Sua figlia Jasmine va in Spagna a Ballando? La seguiremo con molto affetto". Cala il sipario.