Barbara D'Urso e Fabio Fazio? Girano indiscrezioni clamorose

Barbara d’Urso è stata fatta fuori da Mediaset prima ancora della naturale scadenza del contratto, prevista per dicembre 2023. La conduttrice ha però perso Pomeriggio Cinque, che da settembre tornerà in onda ma sotto la guida di Myrta Merlino. Quest’ultima, provenendo da La7, è considerata un profilo migliore della d’Urso per porre un freno alla deriva trash degli ultimi anni.

Nonostante la “cacciata” da Mediaset, Barbara sembra pronta a lasciarsi alle spalle la delusione e a lanciarsi in una nuova avventura professionale. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile trasferimento a Discovery, che è appena diventata la nuova casa di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Per Nove sarebbe un ulteriore colpo importante, dato che quello della d’Urso è comunque ancora un nome di peso: si vocifera che potrebbe essere affidato un programma a Barbara, ma non è chiaro se si tratta di una striscia quotidiana o di una prima serata.

Nel frattempo la conduttrice è stata paparazzata dal settimanale Gente a Maratea, in Basilicata. La d’Urso si è concessa un po’ di riposo al mare, ma sempre accompagnata dal suo telefono: l’impressione è che queste siano settimane calde per lei e che bolla in pentola un’opportunità televisiva per ricominciare dopo l’addio a Mediaset.