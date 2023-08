Maria De Filippi, Platinette: "Quel momento, dopo il lutto". Una dolorosa rivelazione

12 agosto 2023 a

Maria De Filippi ha vissuto una prima parte di 2023 molto particolare. Tra i tanti successi lavorativi è arrivata la perdita di Maurizio Costanzo, venuto a mancare lo scorso 24 febbraio. Due mesi fa è morto anche Silvio Berlusconi, un datore di lavoro speciale per la De Filippi, che al funerale era seduta appena dietro i familiari più stretti del Cavaliere.

Intervistato dal settimanale DiPiù, Mauro Coruzzi in arte Platinette ha parlato proprio della conduttrice di Mediaset: “Alcuni rivelano una forza quasi sovrumana nel recuperare in tempi relativamente brevi l’assetto e la sostanza del proprio essere: Maria De Filippi, autentica regina della tv, appartiene a questa tipologia di individui che, facendosi forza, danno fondo alle proprie risorse e reagiscono al destino senza lasciarsi sopraffare dagli eventi. La scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio scorso, non deve essere stata facile da accettare per lei, le ha imposto un momento in cui elaborare un lutto era prioritario e, poi, l’ha vista riprendersi“.

Platinette ha ipotizzato che il lavoro sia stato per la De Filippi il modo migliore per superare il lutto: “È come se proprio gli insegnamenti di Maurizio le siano stati d’aiuto”. Tra l’altro anche dopo la morte di Berlusconi la conduttrice è tornata subito a lavoro, come le hanno insegnato proprio il marito e il Cavaliere.