Maria De Filippi, Gerry Scotti privatissimo: "L'unica a farlo"

"Come definire i miei rapporti con Maria? Potrei parlare di amicizia professionale, fatta di grande stima e affetto reciproci. Ma credo ci sia qualcosa di più”: Gerry Scotti lo ha scritto in una lettera pubblicata dal magazine Oggi, riferendosi alla De Filippi. I due sono amici da tempo, da quando condussero insieme il Telegatto ben 22 anni fa. Ad unirli, secondo Gerry, è stata anche la provenienza dalla stessa terra. Entrambi, infatti, sono della provincia di Pavia e, per questo, condividono ricordi d’infanzia simili, quasi da far sentire a Scotti di avere “lo stesso Dna”. Un suo grande dispiacere è non aver avuto la possibilità di vivere quest’amicizia quarant’anni fa.

"Maria De Filippi? Da maneggiare con cura": Luciana Littizzetto commovente

Il conduttore, che da ormai nove anni fa parte della giuria di Tu si que vales insieme alla De Filippi, ha raccontato di come la collega sia apparentemente “asciutta” nei modi, anche se poi è capace di fare dei gesti sorprendenti. Per esempio, la De Filippi gli è stata vicinissima quando lui si ammalò di Covid. I suoi messaggi e le sue telefonate erano costanti e mostravano sia affetto che una sincera preoccupazione. “Nonostante la mia fisicità, mi chiama Gerrino, è l’unica al mondo al farlo. È un vezzeggiativo pieno di affetto, da sorella ed è una cosa molto tenera che mi commuove”, ha raccontato infine.