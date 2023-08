Elena Santarelli, la foto che diventa un caso: lei zittisce tutti

15 agosto 2023 a

Una foto pubblicata sui social da Elena Santarelli scatena la bufera. La showgirl e conduttrice si è lasciata immortalare con le sue forme mozzafiato mentre si gode il sole in piscina su un gonfiabile. Apriti cielo. La Santerelli ha pubblicato la foto accompagnandola con una frase che ha fatto infuriare i follower dando campo libero agli haters che a quanto pare, nemmeno ad agosto vanno in "ferie". E così tra i commenti si legge: "Le frasi filosofiche con questa foto no".

Poi l'attacco si fa sempre più duro e assume i toni della sfida e dell'odio verso la showgirl che ha una sola colpa: godersi un momento di relax postando una foto sui social. "La devi smettere di usare Photoshop. Si vede che gli addominali te li sei aggiunta tu, dai", ha scritto un utente.

Elena Santarelli non ci ha pensato due volte a rispondere a tono e con un filo di ironia: "Ho fatto tre giorni di detox". Poi ad un altro commentatore che riportava un emoji con la risata, la showgirl ha risposto: "Avrei potuto scrivere: apri le tue ali al futuro. Ma poi ho pensato bene di non farlo". Insomma in questa calda estate ogni cosa viene usata per colpire il vip di turno. Anche quando si gode il sole in piscina mostrando un fisico e una forma davvero invidiabili.