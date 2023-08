Morning News, Lombroso: "Ho chiuso tutto", Branchetti spiazzata

Claudio Brigliadori 24 agosto 2023 a

a

a

«Esiste davvero un’emergenza climatica o stiamo solo esagerando?». Pone una domanda piuttosto scomoda, Simona Branchetti. A Morning news, contenitore mattutino estivo di Canale 5, si parla dell’orrore dello stupro di gruppo a Palermo ma anche di clima impazzito. Caldo estremo, anticicloni africani, cicloni Poppea, afa, 40 gradi, grandinate e nubifragi. Chi più ne ha, in questo scorcio finale di agosto, più ne metta.

Di sicuro non tira una bella aria per chi di clima discute, scientificamente parlando, sui social. Un po’ come accaduto a vari virologi tre anni fa, durante quella tempesta perfetta chiamata Covid, basta esporre la propria idea per ricevere decine di insulti. Il paradosso è che non importa quale sia quella idea, né il fatto di comunicare in maniera garbata o educata. La Branchetti testimonia come la discussione ai tempi di Twitter si sia trasformata in una rissa da stadio ospitando un climatologo, Luca Lombroso, costretto a sospendere gli aggiornamenti sulla propria pagina Facebook proprio a causa dei commenti violentissimi di alcuni utenti. «Negazionisti», o più semplicemente odiatori di professione.

Meteo Giuliacci, "fenomeni violenti": cambia tutto, ecco quando

Lui, in diretta, spiega: «Sono tanti anni che ne discutiamo e che si possa mettere in discussione che l’uomo influenzi il clima in maniera pesante mediante l’emissione dei gas serra mi pare tragicomico. Lo vediamo con i nostri occhi. Io ho iniziato a seguire queste tematiche da giovanissimo, negli Anni Novanta ero anche molto cauto e avevo tutti i dubbi del caso. Purtroppo si è verificato tutto quello che dicevamo e tutti gli scenari che la meteorologia internazionale prospettava». Difficile immaginare invece, ai tempi, che nel giro di qualche anno saremmo stati scaraventati in un Bar Sport globale.