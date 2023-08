Mare Fuori, scoppia la bufera: "Questa è una malattia dei deboli"

27 agosto 2023 a

a

a

Scoppia la bufera su Mare Fuori. Uno dei protagonisti della fortunata serie Rai si lascia andare a una frase che scatena l'inferno. Artem Tkachuk, che nella serie interpreta il personaggio di Pino ‘o pazzo, sul suo profilo Instagram, ha parlato della depressione usando parole davvero ingiustificabili. “La depressione è uno stato emotivo dei deboli”, ha scritto Artem in una storia.

E questa frase ha scatenato un fiume di polemiche. L'attore infatti avrebbe sminuito una malattia grave che colpisce milioni di persone in tutto il mondo ogni anno. Moltissimi utenti sui social hanno criticato in modo duro e deciso sui social l’interprete di “Pino o’ pazzo”. In tanti hanno fatto notare all'attore che le sue parole hanno colpito chi combatte ogni giorno contro una malattia seria e pesante come la depressione. L'attore al momento non ha commentato la reazione dei suoi follower. Ma di fatto questa frase ha scatenato un vero e proprio polverone su Artem Tkachuk. Bisognerà attendere le prossime ore per capire quale sarà la posizione dell'attore davanti a una valanga di critiche piovute sui suoi profili social. Fara marcia indietro? Staremo a vedere...