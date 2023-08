Maria De Filippi beccata così al mare: come non l'avete mai vista

12 agosto 2023 a

Maria De Filippi è stata fermata da due ammiratori per una foto. Tale scatto sta facendo il giro del web, dato che la conduttrice è meno riconoscibile del solito per via dell’outfit che ha scelto per una giornata di mare in uno stabilimento balneare. Dando una prima occhiata alla foto in molti non hanno riconosciuto subito la De Filippi, che indossava un paio di bermuda a fantasia, una t-shirt beige, un berretto nero, occhiali da sole e scarpe da ginnastica.

Una De Filippi difficile da riconoscere per i suoi telespettatori, che comunque sono abituati a vederla in outfit comodi durante le sue trasmissioni, in particolare quelle pomeridiane. In tali occasioni, infatti, la conduttrice scegli solitamente delle tenute più casual, anche se per lo più sono abbastanza chic e ricercate. È però raro vedere la De Filippi indossare vestiti sportivi o ancora più comodi di quelli che usa durante le trasmissioni.

Inoltre non avendo alcun profilo social, la conduttrice non è una che si mostra al di fuori del lavoro. Per questo motivo il suo look nella foto scattata in uno stabilimento balneare ha stupito molti utenti e anche generato un po’ di ironia, dato che in tanti non avevano riconosciuto la De Filippi.