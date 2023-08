Gian Maria Sainato, grave lutto: il padre annegato tra le onde

29 agosto 2023 a

a

a

Grave lutto per Gian Maria Sainato, influencer ed ex concorrente dell'Isola dei famosi. Suo padre Andrea, 62 anni, sarebbe annegato a Sapri, in provincia di Salerno, stando a quanto riportato dal Mattino. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sainato non ha ancora rotto il silenzio social dopo la tragica notizia, ma in tanti gli hanno già espresso la loro vicinanza e le loro condoglianze.

"Cornuto e mazziato": lo sfogo gelido dell'ex naufrago dopo l'Isola



Al momento, comunque, non è chiaro se suo padre, di professione barbiere, sia stato colto da un malore o se qualcosa, come le condizioni meteo avverse e il mare mosso, gli abbia impedito di uscire dall’acqua. Ad accorgersi che qualcosa non andava sarebbe stato un poliziotto libero dal servizio che si trovava sulla stessa spiaggia e che ha subito allertato il 118 e la Capitaneria di Porto.

"Sentirlo dal vivo è umiliante": terremoto-Mediaset, chi fa a pezzi Vladimir Luxuria

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Gian Maria aveva confessato che i suoi rapporti con il padre non fossero dei migliori. “Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre”, aveva dichiarato. L'influencer avrebbe vissuto sempre con la madre e la sorella. E al momento non è dato sapere quali fossero i suoi rapporti con il padre.