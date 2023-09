Pier Silvio Berlusconi stravolge il Gf: "terremoto" a Mediaset

02 settembre 2023 a

Conto alla rovescia per il Grande Fratello 8. La data di inizio ufficializzata da Mediaset è quella di lunedì 11 settembre 2023. Eppure in molti si sono chiesti se il programma di Canale 5, come già nelle ultime edizioni, andrà in onda due volte a settimana oppure solo una. Presto detto: almeno inizialmente (poi si vedrà in base ai dati di ascolto), il GF 8 in versione Mix (saranno mescolati "vip" e "nip"), avrà ben due prime serate sull’ammiraglia del Biscione. Il classico appuntamento del lunedì a cui va ad aggiungersi quello del venerdì.

Una decisione quella di Pier Silvio Berlusconi cambiata in corsa. Stando a DavideMaggio.it al venerdì era stato inizialmente piazzato Ciao Darwin, poi fatto slittare a data da destinarsi (probabilmente vedrà la luce in autunno inoltrato o in pieno inverno, per non andare a scontrarsi con Tale e Quale Show).

Al venerdì, dunque, spazio al Grande Fratello, con Alfonso Signorini che sfiderà su Rai Uno i Music Awards, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Poi, dal 22 settembre Signorini se la vedrà sempre con Conti, che darà il via alla nuova stagione di Tale e Quale Show. Con ogni probabilità lo scopo di Mediaset è quello di puntare sul reality e su Signorini, sicurezza in fatto di ascolti.