Gessica Notaro insultata, "plastica in faccia": la replica è monumentale

09 settembre 2023 a

a

a

L'idiozia degli haters non si ferma davanti a nulla. Nemmeno di fronte a Gessica Notaro, la ragazza che nel 2017 fu aggredita dal suo ex con l'acido: la sfregiò, compromettendole per sempre il viso. Gessica Notaro si è fatta forza, non si è chiusa dietro a un dramma infimo, terribile, difficilissimo da affrontare. Ha raccontato la sua storia, il suo calvario. Ed è anche diventata un personaggio pubblico.

Dunque, il suo profilo Instagram è molto seguito. Ed è proprio su Instagram che gli odiatori, come sempre, danno il peggio. L'occasione che i fessi non si sono lasciati sfuggire è stata la pubblicazione di una foto a pochi giorni dalle nozze con il compagno, Filippo Bologni. Una foto ritoccata, che ritrae Gessica Notaro con l'acconciatura realizzata da Federico Fashion Style per il suo matrimonio. E il "ritocco" lo mette subito in chiaro la diretta interessata: voleva nascondere alcune delle cicatrici che l'acido le lascerà per sempre.

Bene, qualcuno si è sentito di criticarla. Alcuni idioti la hanno accusato di aver esagerato con la chirurgia. "Ti sei buttata della plastica in faccia", ha scritto uno. Ma Gessica questa volta ha scelto di rispondere: "Di solito lascio correre, ma un po' mi viene la voglia di farvi male, non è il fatto che possiate pensare che ho messo del silicone, è la cattiveria con cui dite le cose", premette. E ancora: "Ora vi voglio dire quali sono i problemi del mio viso, perché non so cosa può sembrare da fuori: mi hanno tirato una bottiglia di acido addosso, quindi molte cose si sono rimpicciolite. Ho perso una narice, il mio naso da sotto ha una narice chiusa, pende verso sinistra, ho una cicatrice qua che mi ha deviato tutto il setto, è più piccolo perché me l'hanno squagliato, prima o poi lo dovrò rifare", spiega senza sottrarsi.

"La bocca non è rifatta, si è ingigantita perché qui mi si è creata una cicatrice che mi ha fatto retrazione verso l'alto. Ora non tolgo gli occhiali perché non ho la benda - aggiunge - e vedreste il casino che ho anche intorno all'occhio". "La chirurgia estetica mi ha salvato la vita, ho tutta la faccia rifatta - spiega ancora Gessica - Volete qualcosa di cui sparlare? Ve lo dico io: mi sono rifatta le tette, per togliermi uno sfizio. Ero stanca di tornare sotto ai ferri sempre per colpa di questo chiamiamolo 'incidente' che ho subito", rimarca. "Io stavo bene com'ero prima, ma mi hanno buttato addosso una bottiglia di acido: vorrei vedere voi se foste stati in quelle condizioni"conclude Gessica Notaro. Una lezione durissima, parole che pesano come macigni. E che obbligano al silenzio gli idioti che avevano "qualcosa da dire".