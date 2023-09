Gf, il gesto choc del collega di Giselda: il video virale, un caso a Mediaset?

12 settembre 2023 a

a

a

E pensare che Pier Silvio Berlusconi ha detto chiaro e tondo basta al trash. Cercando di ripulire il più possibile il Grande Fratello, all'ad di Mediaset è sfuggito un dettaglio notato invece dai telespettatori. È accaduto durante la prima puntata della trasmissione di Canale 5, quella andata in onda lunedì 11 settembre. Qui un collega di Giselda Torresan, "nip" del reality, ha mimato un rapporto orale rivolto alla concorrente.

La produzione del reality non è riuscita a rendersi conto in tempo del gesto dell’uomo e a censurare e così la scena è andata in onda di fronte ad Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e l'Italia intera. Ma chi è Giselda Torresan? Entrata nel cast del Gf, che per quest'anno vede vip e non solo, la ragazza è un'operaia 34enne originaria di Pieve del Grappa (Treviso).

Buonamici e Signorini, il video che fa esplodere la polemica: un caso a Mediaset | Guarda

La giovane ama la montagna, come ha più volte ripetuto durante la diretta. Giselda è stata l’unica, fino a ora, a ricevere una sorpresa da parte dei suoi colleghi. Eppure non è escluso che il gesto possa portare a pesanti conseguenze. Dopo le polemiche dello scorso anno, Pier Silvio ha voluto mettere in riga la trasmissione. E non senza rimproveri diretti e non.