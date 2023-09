Barbara d'Urso, cosa le ha proposto Antonio Ricci: clamoroso a Mediaset

21 settembre 2023 a

Tanti, troppi cambiamenti a Mediaset. Tra questi il più discusso è senz'altro la sostituzione di Barbara d'Urso. Su questo si è soffermato anche Antonio Ricci durante la conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia. "Il colpo di scena più grosso è la stata la sostituzione di Barbara D'Urso che sembrava un pilastro di Mediaset - ha spiegato prima di rivelare un retroscena -. Ho avuto modo di sentirla perchè volevo entrasse nella prima puntata di Striscia dentro il Gabibbo, ma non ha voluto per questioni legali, così come non ha voluto spiegare nulla, rinviando a gennaio quando, ha detto, vuoterà il sacco".



A sostituire la conduttrice, ormai ex, di Pomeriggio 5 è Myrta Merlino. Ma il volto di La7 non è stata l'unica novità. "C'è stata Bianca Berlinguer che è venuta a Rete4 e non ci vedo nulla di strano, fa la stessa trasmissione, quindi l'arrivo di Myrta Merlino che non sono riuscito ancora a vedere, ma mai l'ho seguita".

Una cosa è certa. Nonostante le novità, Striscia rimarrà libera. "Può esistere, solo se resta libera e rimane invariata, ma la libertà non te la regala nessun partito, nessun governo, te la devi conquistare giorno per giorno - ha tuonato - Ma se una sera non dovessimo andare in onda non è per frizioni o polemiche ma solo per questioni tecniche: a ogni puntata facciamo dei miracoli". Infine una precisazione anche sulla scia dei cambiamenti di linea delle reti Mediaset. "Certo questa presunta ripulita dei programmi ha colpito molto - ha ammessi -, ma le trasmissioni comiche e ironiche non devono riguardare assolutamente il trash. Noi il trash lo prendiamo in giro nei Nuovi Mostri".