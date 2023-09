Striscia, Ricci contro Baglioni: "Vigliaccheria totale", la lite finisce in tribunale

21 settembre 2023 a

"Striscia la Notizia può esistere, solo se resta libera e rimane invariata, ma la libertà non te la regala nessun partito, nessun governo, te la devi conquistare giorno per giorno. Ma se una sera non dovessimo andare in onda non è per frizioni o polemiche ma solo per questioni tecniche: ad ogni puntata facciamo dei miracoli". Antonio Ricci sembra lanciare un chiaro messaggio a Claudio Baglioni. Presentando il programma in onda su Canale 5 dal 25 settembre alle 20,35 il suo autore torna sulla polemica con il cantante.



I due sono protagonisti di una vicenda giudiziaria legata al libro "Tutti poeti con Claudio", di cui il cantante ha chiesto e ottenuto il sequestro. "Chiedere di sequestrare un libro è una cosa oscena in un Paese democratico, di una vigliaccheria totale - ha detto Ricci -. A novembre ci sarà il processo a Monza dopo una prima fase che si è svolta a nostro favore e spero che il democratico Baglioni si presenti in tribunale".

A condurre le prime puntate saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. "Io e Vanessa siamo come l’acqua e il sale. Mi mette di buonumore", ha raccontato l'attore e regista napoletano. "Per me Striscia è una famiglia, mi fa bene venire qui. Con Alessandro si è creato un equilibrio incredibile", gli ha fatto eco l'attrice spagnola. Confermate la velina bionda Anastasia Ronca e la mora Cosmary Fasanelli. Così come gli inviati storici: da Valerio Staffelli e il suo Tapiro d'Oro a Moreno Morello, da Max Laudadio a Jimmy Ghione, da Vittorio Brumotti con la sua bici al mago Antonio Casanova.