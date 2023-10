Fedez, "resto a Milano": il gesto di Valentina Ferragni spiazza tutti

03 ottobre 2023 a

a

a

Sarebbe ancora delicata la situazione clinica di Fedez, ricoverato da giovedì scorso per due ulcere che gli avrebbero provocato un'emorragia interna. Se da una parte Chiara Ferragni ha preferito chiudersi nel silenzio e offrire la sua vicinanza al marito, dall'altra parte invece la sorella Valentina ha fatto una comunicazione importante ai suoi fan. Nelle storie Instagram, in particolare, ha scritto: "Ieri sarei dovuta andare a Parigi per gli ultimi eventi della Fashion Week ma ho deciso di restare a Milano con la mia famiglia". La stessa decisione è stata presa da Chiara, che nei giorni scorsi - dopo aver saputo del ricovero del marito - è tornata in Italia dalla capitale francese, dove doveva essere protagonista di una serie di eventi di moda.

Anche se non citato direttamente, secondo diversi utenti, sarebbe Fedez la causa della permanenza di Valentina a Milano. E' probabile che la situazione clinica del rapper sia così delicata che nessuno dei familiari più stretti si voglia muovere dal capoluogo lombardo, così da poter seguire da vicino l’evolversi del percorso ospedaliero del cantante. Nel frattempo, stando a quanto trapelato dall'ospedale e riportato dall'Ansa, Fedez sarebbe costantemente monitorato attraverso il controllo dell’emocromo. Inoltre, nonostante un importante miglioramento, la situazione resterebbe comunque delicata. Per questo non si parlerebbe ancora di dimissioni. Il cantante potrebbe rimanere in ospedale fino alla prossima settimana.