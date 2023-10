Striscia la Notizia svela la nuova truffa: ecco come ti prosciugano il conto

11 ottobre 2023 a

Striscia la Notizia smaschera l'ennesima truffa. L'inviato di Canale 5, Marco Camisani Calzolari, mette in guardia su altri due tentativi di rubare soldi e dati online. Il primo fa uso di un messaggio di posta elettronica. Il secondo è un sms che sfrutta il brand Findomestic. La prima, come dimostra l'inviato del tg satirico, è firmata direttamente dall'Agenzia delle Entrate e recita: "Gentile Salvatore Esposito, dall’esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle eliminazioni periodiche Iva, da lei mostrate per il trimestre 2023, risultano emerse alcune incoerenze".

E ancora: "Le notificazioni relative alle sconvenienze riscontrate sono accessibili nel 'Cassetto fiscale' (sezione l’Agenzia) accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e in versione ultima nell’archivio allegato alla presente e-mail". Infine, ecco un link da cliccare per scaricare il presunto allegato. Niente di più falso.

Come spiega Camisani Calzolari "si tratta di una campagna di phishing mirata a raccogliere i nostri dati personali e rubare i nostri soldi". Stesso discorso per l'sms. Qui si legge: "Attenzione! La sua App Findomestic risulta attiva ad un nuovo dispositivo a Madrid, se non è lei lo blocchi seguendo il link". Anch'esso è un tentativo di truffa per cui "i malintenzionati vogliono metterci in allarme e spingerci ad aprire il collegamento web. Non facciamolo, si tratta di un tentativo di furto delle nostre credenziali per accedere al conto".

