Barbara D'Urso, la gaffe: ecco come attraversa la strada

12 ottobre 2023 a

a

a

Barbara D'Urso è tornata in Italia dopo aver trascorso diversi giorni prima a Londra e poi a Parigi. A ufficializzare il suo ritorno è stata lei stessa con un post su Instagram: si tratta di un video nel quale la conduttrice si mostra spensierata e sorridente mnetre attraversa la strada sulle strisce pedonali. "Sono tornata a casa, col cuore", ha scritto a corredo del filmato. Poche parole che però hanno subito scatenato i suoi fan, che attendono solo di scoprire cosa succederà nel futuro lavorativo dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5. Tante le voci circolate in queste settimane sulle possibili opportunità professionali per la D'Urso. Ora che la presentatrice è in Italia non resterà che attendere per scoprire qualcosa in più.

Tanti i commenti sotto al post. Se da una parte c'è chi ha scritto di essere contento del suo ritorno, dall'altra c'è chi le ha fatto notare una gaffe. Nel video, infatti, il semaforo alle spalle della D'Urso è rosso mentre la conduttrice cammina sulle strisce pedonali con tutta la sua disinvoltura. "Barbara ti rendi conto che stai passando con il semaforo rosso?", ha scritto un utente. Un altro invece: "Ben tornata ma attenta però che il semaforo è rosso". E ancora: "La tua frase sembra una minaccia, comunque ti stavamo aspettando".