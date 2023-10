Che tempo che fa, Fedez insulta Meloni: "Uno sputo in faccia"

30 ottobre 2023 a

a

a

Fedez ospite di Che Tempo Che Fa. Reduce dall'operazione d'urgenza per un'emorragia provocata da due ulcere addominali, il cantante non si è sottratto alle domande di Fabio Fazio. Ed ecco che nella puntata di domenica 29 ottobre sul Nove se l'è presa con il governo Meloni. Nel mirino il bonus psicologo. "Dico a Meloni e Giorgetti, non tagliate i fondi per il bonus psicologo perché significherebbe sputare in faccia a delle famiglie che ne hanno bisogno", ha esordito per poi ricostruire l'accaduto. "Lo scorso esecutivo – ha spiegato il marito di Chiara Ferragni – ha stanziato 25 milioni di euro per il bonus psicologo che ha coperto solo il 10% della domanda. Mentre con la nuova finanziaria questo esecutivo ha tagliato i fondi. A Meloni e al governo chiedo di non farlo".

Lui stesso è stato aiutato dallo psicologo a causa dei suoi problemi di salute. Per questo, ha confidato, è in cantiere l’apertura di "un centro di aggregazione che fornisca assistenza psicologica ai giovani". Eppure Fedez sembra non avere idea dei conti. Bonus come il 110 per cento sulla casa e il reddito di cittadinanza indiscriminato da parte del governo precedente hanno portato a grossi buchi nelle casse dello Stato. Ecco allora che l'attuale premier si trova a dover fare delle scelte. In ogni caso l'artista parla di "una ferita che ha bisogno del tempo per essere curata, lenita".

"Dirò sì alla Rai: sarò direttore musicale di Sanremo". Fedez da Fiorello, il trappolone alla Rai

E si tratta proprio della sua: "La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo. E poi mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale e di quanto questo tema sia un’emergenza concreta". A quel punto Fazio gli ha domandato se la paura è passata o se si tratta di qualcosa con la quale ancora convive. "Dopo l’ultimo episodio è tornata abbastanza - ha ammesso senza troppi giri di parole -. Non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare le vita nuovamente e quindi un po’ ci pensi, è inevitabile pensarci". E ancora: "Dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale e quindi non sono migliorato come persona ma ci sto lavorando".