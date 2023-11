Beatles, l'inedito "Now and then": Rtl 102.5, lo short-film in esclusiva per l'Italia

01 novembre 2023 a

Immagini inedite e le voci originali dei Beatles. Un’esclusiva imperdibile in radiovisione. Tutto questo è lo short film Now and then – The last Beatles song, che sarà trasmesso stasera 1 novembre 2023) alle 20.30 a reti unificate su Rtl 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta.

Subito dopo, in studio, durante Protagonisti, il commento del giornalista Stefano Mannucci, voce di Radiofreccia e vera enciclopedia vivente della musica. Al suo fianco Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Gloria Gallo in collegamento dall'aeroporto di Roma Fiumicino.

Now and then - The last Beatles song sarà disponibile anche on demand, in esclusiva per 24 ore, su RTL 102.5 Play. Si tratta di un film documentario della durata di 12 minuti, scritto e diretto da Oliver Murray. Questa sera alle 20.30, in contemporanea con l’esclusiva italiana su RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta, sarà caricato sul canale ufficiale YouTube dei Beatles. Il commovente corto racconta la storia dietro l’ultima canzone dei Beatles, attraverso materiale video esclusivo e le voci originali di Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Lennon, Yoko Ono e Peter Jackson.

"Siamo orgogliosi di trasmettere in esclusiva per l'Italia, dalle ore 20.30 alle 21, in radiovisione il film documentario imperdibile dedicato ai Beatles - è il commento di Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo Rtl102.5 -. Blocchiamo la programmazione delle nostra radiovisioni per dedicare spazio al gruppo più famoso degli ultimi due secoli"

Il brano Now And Then è l'ultimo inedito dei Beatles, che uscirà in contemporanea mondiale alle ore 15 (ora italiana) di giovedì 2 novembre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Il doppio lato A del singolo associa l’ultima canzone dei Beatles alla prima: il singolo UK di debutto della band del 1962, Love Me Do, completa perfettamente il cerchio. Entrambi i brani sono stati mixati in stereo e Dolby Atmos®️ mentre la copertina originale è stata realizzata dal rinomato artista Ed Ruscha. Il nuovo videoclip musicale di Now And Then debutterà venerdì 3 novembre.