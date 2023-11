Red Ronnie sconcertante: "Chi ho intervistato grazie alla mia medium"

05 novembre 2023 a

Red Ronnie avrebbe intervistato Jimi Hendrix. Tutto vero. Almeno questo è quello che sostiene il conduttore televisivo. Stando a un video diffuso tramite i suoi canali social, Ronnie sostiene di aver intervistato la star della musica attraverso la medium Sonia Benassi. La riprova? Sempre a suo dire un filmato ripreso dalla telecamera.

"Oggi sono venuto a casa di Sonia… Però ho fatto bene a venire perché tu hai coronato un mio sogno… Perché abbiamo intervistato James Marshall Hendrix… Jimi Hendrix! Tanto la gente non ci crederà… lei non sapeva nulla di Jimi Hendrix e invece mi diceva robe che riguardavano lui. Comunque l’altra dimensione è in contatto con noi. Eccome!", ha fatto sapere sorprendendo tutti. Non è la prima volta che Ronnie finisce al centro della bufera. Qualche tempo fa è diventato virale sul web uno sfogo in cui il critico musicale - che non ha mai nascosto le sue posizioni no vax e complottiste - denunciava le modalità con cui un automobilista fa benzina al self service. A suo dire il distributore avrebbe voluto rubare i suoi dati per tracciarlo.

"Sono andato a fare benzina, diesel, ho messo la carta di credito e io avevo a disposizione solo una colonnina, quella 8. Quella prevede Benzina o Diesel, mi chiede: 'Fai benzina o diesel?'" ha raccontato, prima di sbottare: "Che ca*zo te ne frega? Hai il contatore dei soldi, io metto dentro…Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho. Mettendo diesel mi associano a diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Stiamo tutti per entrare nei loro algoritmi".