Canalis e Corvaglia a Verissimo: gelo, nemmeno un saluto

Nessuna pace. Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia resta il gelo. In tanti attendevano l'appuntamento di Verissimo per vedere una stretta di mano tra le due. E invece le attese sono state del tutto deluse. E così, come hanno fatto notare in tanti, non solo tra le due ex veline non c'è stato alcun saluto, ma anche i video per i 35 anni di Striscia non le hanno ritratte insieme e non hanno mai parlato della loro vecchia amicizia.

A quanto pare la Corvaglia in passato avrebbe fatto sapere che il motivo della rottura sarebbe stato "troppo grave" per dar spazio al perdono o a una riconciliazione con la Canalis. "Sono arrivata a Milano a 19 anni", afferma in un video Maddalena Corvaglia, la velina bionda di Striscia che per anni strinse una solida amicizia con la Canalis. "Sono entrata in questo mondo grazie ad Antonio Ricci e grazie a Striscia la Notizia". "Passavamo molto tempo anche fuori dal lavoro", ha continuato Elisabetta Canalis. "Essere a Milano a 20, 21 anni, fare questo lavoro che ti fa diventare famosa di botto ha fatto sì che ci avvicinassimo molto.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. è ancora gelo: il gesto dopo la foto

"Striscia la Notizia è Antonio Ricci - ha continuato l'ex velina - anche se ho lasciato il programma da tanti anni non ho cambiato idea su di lui: è ironico, intelligente, è un genio". Insomma nemmeno la festa per Striscia è riuscita a riportare il sereno tra le due. Un'occasione perduta che ha deluso i fan del tg satirico e delle due ex veline. Chissà se in futuro potrà esserci spazio per un abbraccio tra le due...

