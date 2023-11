Beppe Grillo, la foto del pubblico di Fabio Fazio: lui parla? Che imbarazzo...

13 novembre 2023 a

Mea culpa in diretta per Beppe Grillo. Ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 12 novembre, il fondatore del Movimento 5 Stelle incolpa se stesso. Il motivo? "Sono qua per sapere un attimo chi sono e in base a quello che pensate voi di me. Io sono in base a quello che voi vedete in me. Sono il peggiore? Sono d'accordissimo io ho peggiorato questo Paese. Quelli che ho mandato a fa***lo sono al governo. Sono veramente il peggiore".

Di fronte a un Fabio Fazio incredulo, il comico si dice "anziano. La mia mente va a compartimenti stagli, Sono venuto per capire cosa fare, se continuare o non continuare… ". E poi si rivolge direttamente al pubblico: "Faccio ridere, non faccio ridere? Ditemelo, io voglio capire chi sono, in base a quello che voi capite di me... Non vi faccio sorridere...Siete attenti, annoiati". Il pubblico infatti viene immortalato dalle telecamere del Nove mentre rimane impassibile di fronte alle parole dell'ideatore dei pentastellati, tanto che è il conduttore a tentare di giustificare la reazione dei presenti: "No, sono terrorizzati".

Eppure i volti parlano chiaro e Grillo non può che ammettere: "Sono dissociato, faccio dei danni non sono in grado di portare a buon fine un movimento politico. C'era Casaleggio… faccio dei danni da solo anche a casa. Ecco perché mi sono un po' ritirato a vedere cosa succede. La mia è una rabbia buona, io sono buono dentro. Ci sono rabbie che fanno paura anche a me. D'Alema… Io ho mandato a fan***o, che ho fatto, abbiamo fatto i 5 stelle. Io non ho mai denunciato nessuno, ho preso 165 denunce. Ho fondato un movimento, mi ero iscritto al Pd ad Arzachena".