Beppe Grillo, il pubblico: "Fai il comico!". L'imbarazzo di Fabio Fazio

Un "colpaccio", sì, ma a vuoto. Fabio Fazio ospita Beppe Grillo a Che tempo che fa, sul Nove, e fa parlare mezza Italia. Peccato che l'annunciata intervista all'"illuminato" fondatore del Movimento 5 Stelle si riveli solo uno one man show del comico genovese. Zero domande da parte del conduttore, e dire che ne avrebbe avute parecchie di curiosità da sciogliere.



Invece, probabilmente per un accordo con l'illustre ospite (tornato in tv dopo 9 anni di assenza), ha preferito dargli direttamente il microfono in mano, e Beppe in cambio si è preso direttamente anche gli studi di Discovery.

Gigione, scatenato, padrone della scena. Tutto, però, abbastanza telefonato. "Noioso, sta messo maluccio", l'ha stroncato il vicedirettore del TgLa7 Gaia Tortora. E la pagina di X fake di Enrico Mentana , con un caustico commento sull'assenza di domande di Fazio come un modo, voluto da Beppe, "per non guardarsi indietro ma soprattutto dentro", ha fatto il pieno di condivisioni. Un segnale chiaro, anche quando si tratta del "falso Mentana".

Punto più alto (o più basso) dell'imbarazzo, quando Grillo si rivolge al pubblico presente, dopo essersi auto-condannato incolpandosi del fallimento politico del Movimento (e dopo aver umiliato sia Luigi Di Maio sia Giuseppe Conte): "Cosa volete che faccia? Ditelo. Ditelo in diretta, per favore. Ho bisogno che voi siate sinceri". Risposta univoca della platea selezionata di Fazio: "Il comico!". A occhio e croce, una stroncatura dei suoi ultimi 15 anni di attività pubblica. E forse per questo Fazio, con un sussulto, riprende la parola per evitargli ulteriori figuracce: "Il comico... Perché riconoscono la grazia e la leggiadria del comico. Il comico può dire cose che nessun politico può dire". E ci sono cose che un presentatore, invece, dovrebbe fare: domande, per esempio.