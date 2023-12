Che tempo che fa, Fabio Fazio irritato: "Mandiamo in onda i cartoni animati?"

04 dicembre 2023 a

a

a

Qualche problemino tecnico ha irritato non poco Fabio Fazio, ieri sera 3 dicembre a Che tempo che fa, sul canale Nove. Ad un certo punto infatti il conduttore doveva collegarsi con Woody Allen.

In studio era tutto pronto ed era stato trasmesso anche l'Rvm che sintetizzava la storia cinematografica del grande regista americano. Ma ad un certo punto si è bloccato tutto e il conduttore si è spazientito. Niente da fare, il collegamento viene rinviato.

Fazio quindi lancia gli ospiti successivi, ovvero Ficarra e Picone. È un'altra debacle. Neanche questa volta si riesce ad andare avanti con la trasmissione perché il duo comico non è pronto. A quel punto, Fabio Fazio, tra la rassegnazione e lo sconcerto, commenta con ironia e stizza la situazione.

"Sono andati via tutti?"



- A #CTCF @fabfazio e il remake di "Qua scappano tutti!" pic.twitter.com/Q2w350PROz — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 3, 2023

"Che facciamo ora? Mandiamo i cartoni animati?", chiede infatti Fazio. "Non ci sono neanche gli ospiti. Sono andati via tutti. Sono andati tutti a casa di Woody Allen", ironizza ancora il conduttore. Dopo qualche minuto, per fortuna, i problemi tecnici sembrano risolti, e Ficarra e Picone possono fare il loro ingresso in studio.