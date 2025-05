Che tempo che fa, Giannini rosica: "Per Meloni un brodino caldo"

Ma tant'è. E così Giannini nello studio coi pesciolini rossi non riesce a tenere a bada il fegato in frantumi per il risultato raggiunto dalla premier sul palcoscenico internazionale. L'editorialista di Repubblica infatti definisce il trilaterale come un "brodino" per la premier .

Una frase che di fatto davvero sminuisce non solo il summit voluto dalla premier ma svilisce anche l'Italia che sta assumendo un ruolo da assoluta protagonista ai tavoli che contano, non certo a quelli in cui con la fuffa macroniana si parla di invio di truppe in Ucraina per poi smentire il tutto il giorno dopo. Insomma Meloni ha fatto centro. E la reazione di Giannini in studio lo dimostra: "Quello che ha raccolto la nostra premier con questo summit è un brodino". Ripetiamo la frase di Giannini perché, permettetecelo, ha davvero il sapore ridicolo. Di un brodino...