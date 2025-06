A Mediaset si ride: ok il prezzo è Giusti

Ci sarà da ridere quest’autunno. Mediaset annuncia un grosso colpo (inaspettato): l’ingaggio in esclusiva del comico e conduttore Max Giusti nella scuderia con nuovi progetti ancora misteriosi. A poche settimane dalla consueta serata dei palinsesti del Biscione, l’azienda di Cologno festeggia l’arrivo di Giusti, in attesa di snocciolare maggiori dettagli: condurrà un programma di access prime time in staffetta con Striscia? Una prima serata? Un game, un varietà? Proporrà le sue mitiche parodie? Lo sapremo presto. «Max Giusti porta con sé un’esperienza ventennale nel mondo della televisione e dello spettacolo che lo ha visto protagonista in TV, teatro, cinema e radio», si legge nella nota Mediaset, «conduttore, attore, comico e imitatore, nella sua carriera ha dimostrato versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi». Classe 1968, romano con origini sarde, ha inseguito fin da giovane la vocazione artistica. Il debutto televisivo risale ai primi anni ’90. Per Mediaset ha già preso parte a produzioni di successo come Distretto di polizia e Mai dire Talk. In teatro è stato protagonista di spettacoli e musical tra cui Aggiungi un posto a tavola, Cattivissimo Max e Il Marchese del Grillo. «Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene», si legge ancora, «raggiungendo importanti traguardi. Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità». Un test - giura il bene informato Davide Maggio - è già stato fatto: «Giusti ha registrato lo scorso marzo a Parigi una puntata zero di The 1% Club, format inglese di BBC Studios che, per alcuni aspetti, ricorda il fatale (per Amadeus) 1VS100, trasmesso da Canale 5 anni addietro».

Con questa mossa, Max lascia il tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Nove. E anche Tv8, dove è stato sino a poco fa impegnato nel programma della Gialappas con imitazioni strepitose, da Cannavacciuolo a De Laurentiis, da Cristiano Malgioglio ad Alessandro Borghese. Alla fine della stagione, aveva scritto un post che aveva, in effetti, il sapore dell’addio: «Si è chiusa con l’ultima puntata di Gialappa’s Night una stagione televisiva bellissima. La più esaltante, faticosa e inaspettata. Grazie al mio gruppo di lavoro unico». E ancora: «Grazie a tutti, anche a quelli che mi avevano dato per finito, a quelli che pensavano che non avessi neanche mai iniziato, a tutti quelli convinti che per fare carriera bisogna farsi raccomandare, a quelli che hanno bisogno delle etichette, e a quelli che se ne sbattono. Per essere felici basta poco: due amici, un tetto e una margherita spicchiata».