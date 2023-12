Reazione a Catena, sconcerto in Spagna: "Quale sostanza...", la domanda-choc

15 dicembre 2023 a

a

a

Momenti di imbarazzo nella versione spagnola di Reazione a Catena. Qui il duo di concorrenti deve far indovinare al compagno di squadra la parola "vaselina". I due tentano di spiegarsi così: "Quale sostanza è fatta... labbra". Poi il secondo concorrente introduce la parola "fondoschiena". Immediata la replica del terzo concorrente che indovina il termine tra le risate dei presenti in studio.

Un video diventato subito virale sui social, dove qualche telespettatore italiano del programma di Rai 1 ironizza: "Se fosse successo da noi: Padre Liorni ricoverato in codice rosso, interrogazione parlamentare, Adinolfi e Pillon sul piede di guerra, Salvini che ogni 10 minuti rilascia una dichiarazione". L'utente del web tira dunque in ballo il conduttore Marco Liorni, spesso al centro della polemica per le diverse censure.

Se fosse successo da noi:

- Padre Liorni ricoverato in codice rosso

- Interrogazione parlamentare

- Adinolfi e Pillon sul piede di guerra

- Salvini che ogni 10 minuti rilascia una dichiarazione#reazioneacatena pic.twitter.com/4MWXWKeLfr — babbonatALE (@alessio___1) December 15, 2023

Non è la prima volta che la versione spagnola finisce sulla bocca di tutti per qualche gag. In quel caso la parola da indovinare era "Pedo" ossia "Peto". La catena prende il via con una concorrente che esclama "che", la partner dice allora "flatulenza", la parola passa di nuovo alla prima concorrente che conclude con "odora". E a quel punto, incitata dalla sua squadra ("dillo"), la giornalista Flora González indovina la parola. Inutile dire che anche in quel caso l'imbarazzo non è mancato.