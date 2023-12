Anna Oxa, "nessuno lo sa": una confessione privatissima

18 dicembre 2023 a

Tempo di rivelazioni a Domenica In. Nella puntata del 17 dicembre Mara Venier accoglie Anna Oxa. La cantante si lascia andare con i telespettatori di Rai 1, raccontando vicende del suo passato che pochissimi, o addirittura nessuno, conoscono. Da tempo lontana dalla mondanità, l'artista vive tra le montagne, "nella natura vera, circondata da vette, alberi". Una scelta che tiene a precisare, "non drastica" perché "io ho sempre vicino dove sta la natura, vivere in città diventata pesante, vivere nella natura è molto più congeniale per me, la natura ha qualcosa di particolare, non hai bisogno di dire chi sei, cosa fa, la natura sa, e tu sei libera di percepire questo silenzio che parla".

E la stessa libertà la Oxa l'ha messa nella sua immagine. Basti pensare ai diversi cambi di look che non rinnega, anzi. "Dentro di me mi guardo con amore, riconosco questi passaggi ma non ce li ho impressi come fossero qualcosa che non c’è più, li vivo come qualcosa che è stato parte integrante della mia vita, di quella Anna, adesso questa Anna rivede se stessa con estrema dolcezza che non ha nessun rimpianto". Insomma, prosegue, "io ho percorso vite in una sola vita, io sono cresciuta come se fossero due vite parallele, Anna del quotidiano e il suono, la dimensione dove, come in natura, non ho bisogno di raccontare nulla".

Da qui un retroscena inaspettato sulle sue origini: "Nessuno sa che io nasco in una famiglia a Bari, mio padre è albanese, siccome all'epoca c'era la convenzione di Ginevra, io non potevo essere italiana, ero e sono albanese, ed è una cosa importante, perché la vita intensa che ho avuto è stata quella di una straniera in Italia".