Domenica In, la rivelazione di Pio e Amedeo su Maria De Filippi: cosa non sapete di lei

17 dicembre 2023

Pio e Amedeo sono stati ospiti in diretta di Domenica In, su Rai, nella puntata del 17 dicembre. Il duo comico è stato quindi intervistato dalla padrona di casa Mara Venier, e in studio si sono raccontati a 360 gradi, partendo dall’inizio della loro carriera fino al successo, passando anche per momenti difficili della loro vita privata.

In particolare, parlando della loro scalata verso il successo, Pio e Amedeo hanno confessato che per la loro carriera è stato fondamentale il sostegno di "molti personaggi importanti, come Maria De Filippi che è stata una donna molto importante, anche al di fuori del lavoro, e che ha creduto in noi. Non è facile fidarsi di noi, soprattutto all'inizio", hanno ironizzato.

Comunque, nel loro lavoro, sottolineano Pio e Amedeo, "cerchiamo sempre di lasciare messaggi in quello che facciamo, poi se arriva bene, altrimenti le persone si divertono. Cerchiamo sempre di essere onesti con il pubblico, farci portatori di ciò che la gente vorrebbe dire ma non ha il coraggio di fare".

Infine il duo comico racconta che "da Emigratis abbiamo delle immagini con cui Striscia la Notizia ci farebbe 40 anni, ma non sono state mandate in onda per rispetto delle persone coinvolte, che è fondamentale in questo lavoro".