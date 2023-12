Affari Tuoi, la strana frase di Amadeus a Martina: "Accettare ciò che arriva..."

19 dicembre 2023 a

Ad Affari tuoi va in onda una di quelle storie che commuovono i telespettatori. Martina cresciuta con la mamma separata e con i nonni pian piano ha raddrizzato la sua vita e si presenta nello studio di Amadeus inseme e alla nonna. Martina il prossimo 16 giugno realizzerà il suo sogno: sposerà il suo fidanzato proprio nel giorno del suo compleanno. Ma tornando alla partita, bisogna sottolineare che Martina e la nonna hanno giocato davvero col cuore, inseguendo quelle suggestioni che tutti colleghiamo a un numero. E di fatto le due concorrenti hanno cercato fino alla fine di portare a casa un montepremi pesante.

Ma la fortuna ha girato male e così Martina e la nonna hanno rifiutato l'offerta del "Dottore" di 10mila euro. Ma è sul finale, quando mancava l'ultimo colpo per scoprire il premio finale, l'ultimo pacco, ecco che arriva la nuova offerta del "Dottore": uno scambio. E Amadeus si lascia andare una frase che in qualche modo può essere vista come un consiglio a fin di bene per la concorrente Martina: "Cara Martina come dice tua nonna bisogna accettare quel che viene".

Martina in lacrime, "perché il pacco 19": Amadeus di sasso ad Affari Tuoi

E così Martina ha "accettato" lo scambio e all'interno del pacco c'erano proprio 10mila euro. Grande festa, lacrime e un abbraccio lungo tra Martina e Amadeus. Insomma quella frase "accettare ciò che viene" del tutto involontaria da parte del conduttore è stata come un faro nella notte. E Martina è riuscita a portare a casa uno somma con cui poter organizzare per bene il matrimonio. Una lezione di perseveranza, Martina e la nonna hanno sempre creduto fino alla fine di poter portare a casa un bottino cospicuo. E così è stato.