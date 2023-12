Affari Tuoi, il passato difficilissimo di Martina: crolla anche Amadeus, tutto torna

19 dicembre 2023 a

a

a

Una valle di lacrime, in tutti i sensi. Una valle di lacrime che si è riversata nello studio di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Amadeus, il celeberrimo format dei pacchi, un varietà che giorno dopo giorno, ormai da anni, incolla al teleschermo milioni di italiani.

Lo share non parla chiaro, ma chiarissimo: si pensi che la puntata delle "valle di lacrime", quella di ieri sera - lunedì 18 dicembre - ha raccolto il 23,9% in termini di ascolti, staccando in modo nettissimo il principale concorrente diretto, ossia Striscia la Notizia, che su Canale 5 si è fermata al 15,7 per cento. Per intendersi, in termini assoluti, Affari Tuoi ha raccolto davanti alla televisione oltre 5 milioni di italiani.

Ma si diceva: la valle di lacrime. A misurarsi col gioco dei pacchi infatti erano nonna Silvana e la nipote, Martina. Al termine della puntata portano a casa 10mila euro: non una vittoria eclatante, ma certo poteva andare peggio. Ed ecco che Martina, una ragazza molto semplice ma con profondi valori, è scoppiata in lacrime, commossa per il denaro ricevuto e consolata dalla nonna.

Martina in lacrime, "perché il pacco 19": Amadeus di sasso ad Affari Tuoi

Il punto è che nel corso della puntata Martina ha raccontato la sua vita, un passato duro e un presente pieno di incognite, lei che lavora in un'azienda agricola di famiglia. E insomma, quei 10mila euro sono una vera boccata di ossigeno. In lacrime anche Amadeus, commosso, profondamente toccato dalla vittoria e da Martina. Per inciso, anche il pubblico a casa ha mostrato tutta la sua empatia per la ragazza: "Si merita il meglio", scriveva uno. "Anche io ho una lacrimuccia", faceva eco un'altra. "Che dire, sono contenta per Martina, se l'è meritata", aggiungeva infine Laura. Ineccepibile.