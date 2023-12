Martina in lacrime, "perché il pacco 19": Amadeus di sasso

Roberto Tortora 19 dicembre 2023 a

Momento di commozione ad Affari Tuoi, il cosiddetto “gioco dei pacchi” di Rai 1 condotto da Amadeus. Concorrente speciale, dalla regione Piemonte, è Martina, affiancata da nonna Silvana.

Tra un pacco e l’altro, la donna ha raccontato la sua storia ai telespettatori: fin da piccola ha dovuto lavorare, cresciuta con i nonni, mentre i genitori si sono separati prestissimo. È cresciuta occupandosi di allevamento di bestiame. Martina ha raccontato anche un brutto episodio che riguarda proprio la nonna: "Mia nonna alcuni anni fa ci ha fatto un brutto scherzo. Ha avuto un malore ed è stata in coma per mesi… si è risvegliata bambina dopo molto tempo".

Nonna Silvana conferma: "Ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto". Nel corso della gara, la ragazza ha voluto anche ricordare anche il nonno, chiamando il pacco numero 19 con una motivazione: “Lui è morto il 22, ma il 19 è il giorno in cui è stato male e lo abbiamo portato in ospedale". Per questo, nel finale del gioco Amadeus ha sottolineato l’importanza del pacco da 10.000 euro rimasto in gioco: “Hanno un valore molto importante questi 10.000 euro vista la storia della nostra concorrente".

Martina avrebbe meritato il massimo dai premi, ma, intorno a metà partita, quando i pacchi azzurri stavano scivolando via, di colpo sono usciti, uno dopo l’altro, i premi pesanti. Prima i 200.000 euro poi i 100.000 in due lanci di seguito. La scelta decisiva si è rivelata quella finale, quando, tra zero euro e 10.000 ha accettato il cambio pacco e ha portato a casa comunque un piccolo gruzzolo a lei utile, tra lacrime di commozione e applausi del pubblico presente in studio. Alla fine, Martina ha svelato: “Mia nonna segue Affari Tuoi ogni sera, ma non vuole assolutamente perdersi i primi minuti, quelli in cui il concorrente si presenta dicendo da dove viene: se perde quel momento, è persa anche lei”.