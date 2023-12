Trio Stellato, scoppia la rivolta a Reazione a Catena: "Pappardella mai sentito"

21 dicembre 2023 a

A Reazione a Catena passo falso del Trio Stellato. Le nuove campionesse hanno infatti sprecato l'occasione di portare a casa il montepremi proprio alla catena finale. Dopo aver eliminato i Tieni il tempo all’Intesa vincente, nel momento decisivo si sono bloccate e hanno avuto parecchie titubanze nel dare la risposta. Le parole che sono arrivate alla catena finale sono "striscia" e "lezione". La parola misteriosa invece era "pa....a".

Dopo un rapido consulto le tre concorrenti hanno prima detto la parola "pasta" poi hanno deciso di buttarsi su "pausa". Il tutto dopo aver comprato un indizio. Il montepremi da 6mila euro è scalato a circa 3mila euro. Ma l'errore del Trio Stellato è stato di quelli pesanti. Infatti Marco Liorni ha subito rivelato, tra le righe, dopo il gong e dopo la risposta delle concorrenti, ha lanciato un indizio: "Avevate detto pasta?".

E a questo punto è stata chiara a tutti la parola misteriosa: "Pappardella, la parola misteriosa di questa sera è pappardella". Delusione per le concorrenti. Liorni ha spiegato il legame tra le parole: "Striscia di pasta, 'pappardella' e 'lezione a pappardella'". Ma sui social è scoppiata la rivola: "A PAPPARDELLA deve essere un modo di dire regionale. Qui non si è mai sentita", tuona un telespettatore. E un altro tuona: "Parola finale mai sentita per lezio ne.Solo mangiata". Insomma l'ennesima polemica è...servita.