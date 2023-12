Reazione a catena, "ha detto così?": cosa esce di bocca al concorrente

21 dicembre 2023 a

La puntata di Reazione a catena andata in onda ieri sera su Rai 1 è stata, come al solito, parecchio commentata sui social. Sono molti, infatti, i telespettatori appassionati del game show condotto da Marco Liorni. Mentre alcuni provano a indovinare le risposte del gioco, altri si limitano a parlare di ciò che vedono in tv. Ed è proprio quello che ha fatto un utente che, guardando il programma, su X ha scritto: "Io ho capito 'Un sito di sbavare' ma sicuramente non ha detto così". Probabilmente un riferimento alle parole dette da qualche concorrente durante la trasmissione.

A vincere la puntata di ieri sono stati di nuovo I Tieni il tempo, il trio composto da mamma, papà e figlio, noti anche come la famiglia Celli. I campioni sono riusciti, alla fine del gioco, a portarsi a casa ben 3mila euro. Una curiosità sul loro percorso nel programma l'ha fornita l'account "Statistiche Reazione a catena", che ha scritto: "Con soli 8 punti all’intesa vincente il #20dicembre, i Tieni il Tempo realizzano il loro risultato più basso. Ma con l’ottava vittoria di puntata entrano fra le migliori 8 squadre di questa edizione di #reazioneacatena".

Tra i commenti comparsi sui social, non mancano tuttavia quelli negativi. Un utente, per esempio, probabilmente riferendosi ai campioni ha scritto: "Che umili questi mamma mia, fra madre e figlio non so chi se la crede di più". Un altro, invece, ha notato una performance dei Tieni il tempo meno brillante del solito: "Un pochino scarichi secondo me".