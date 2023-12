Giulia Cecchettin, il clamoroso saluto al concerto di Calcutta: Italia in lacrime

22 dicembre 2023 a

Momenti di grande emozione a Padova, dove mercoledì 20 dicembre si è tenuto il concerto di Calcutta, alla Fiera di Padova. Grande emozione nel ricordo di Giulia Cecchettin, la ragazza brutalmente uccisa da Filippo Turetta, il caso di cronaca nera che ha sconvolto l'Italia.

Il punto è che Giulia era una grande fan di Edoardo D'Erme, questo il nome all'anagrafe di Calcutta, e aveva comprato un biglietto proprio per quel concerno. Insomma, tra quelle migliaia di persone che cantavano i brani del nuovo album dell'artista di Latina, Relax, avrebbe dovuto esserci anche lei. E invece no: il suo assassino le ha tolto la vita. Dunque anche il concerto.

Così, per ricordarla, un gruppo di ragazze prima dell'evento ha scritto sui social: "Siamo tre ragazze che hanno deciso di mobilitarsi per Giulia Cecchettin, che sarebbe dovuta essere a questo concerto. Alla canzone Gaetano ti invitiamo ad alzare il foglio e, se ti va, accendere il flash del tuo cellulare, così da fare anche un effetto luci. Soprattutto ti chiediamo di cantare a squarciagola: canta più che puoi, canta per Giulia".

E quando Calcutta ha eseguito Gaetano, uno dei suoi brani più celebri, in moltissimi hanno accolto l'invito delle ragazze: le mani al cielo che brandivano il foglio, la canzone cantata con tutto il fiato che si aveva in corpo. Un momento di grande, profonda commozione. Un pensiero, dolce, per Giulia Cecchettin.