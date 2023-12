Chiara Ferragni, il guru: "Giocava con il fuoco, cosa le succederà nel 2024"

24 dicembre 2023 a

L'impero di Chiara Ferragni è sì finanziario, ma soprattutto mediatico. Una macchina lanciata a velocità altissima alimentata però da due carburanti: il successo (che deve essere costante) e la credibilità (fondamentale per qualsiasi influencer, in qualsiasi campo). Se una delle due, o entrambe, vengono meno si rischia il disastro. E il pandoro-gate potrebbe essere il classico, temutissimo "cigno nero".

Nel caso della moglie di Fedez ovviamente non si parla di posti di lavoro, produzione o debiti (i criteri su cui spesso si valuta lo stato di salute di una impresa dell'economia cosiddetta "reale") ma di followers e contratti pubblicitari. Intervistato da Giulia Sorrentino per Mowmag, l'esperto di web e social Alex Orlowski (fondatore di WOM Srl e guru dei big data) spiega subito che i 100mila followers persi dall'inizio dello scandalo dalla imprenditrice "sono tanti perché sono follower estremamente attivi, non sono quelli di chi ha fatto un solo accesso o di chi ha più account contemporaneamente".

Il caso Balocco probabilmente si farà sentire meno per Fedez, che vive di musica e tv prima ancora che di social. Per Chiara, invece, si stanno moltiplicando i commenti negativi: "La sua scusa e il suo video non hanno convinto - spiega Orlowski -. I commenti negativi ci sono sempre stati, gli hater ci sono e ovviamente adesso ha avuto meno commenti positivi, perché comunque ha tradito il suo pubblico".

Il problema è la reazione dei brand. "Alcuni contratti obbligano a un certo tipo di morale e di etica da parte degli influencer". "Qualunque azienda sta molto attenta al fatto che l'influencer non abbia poi ripercussioni negative sul proprio brand, e lei in questo momento sta dando ripercussioni negative alle aziende che sono legate alla sua figura", sottolinea l'esperto che dà un consiglio ai Ferragnez: "Stare zitti ed eclissarsi per almeno una settimana, se non due. Teniamo conto che c'è anche una gran parte dei loro follower che sono stranieri o che comunque sono persone molto molto giovani, per cui non capiranno del tutto questo fatto. Motivo per cui lei, a differenza di altri contenuti che traduce in inglese, ha messo il video solo in italiano".

La verità, conclude Orlowski, è che la Ferragni "stava giocando un po' con il fuoco ed è da un po' di tempo che stava facendo delle operazioni borderline, anche in altri momenti. Le situazioni di crisis management vanno gestite ma ci vuole sempre la massima trasparenza e lei questa trasparenza sembra non averla, dato che è già emersa una seconda questione, quella delle uova di Pasqua. Quindi non mi sembra che lei queste situazioni le sappia gestire. L'immagine della Ferragni è talmente esposta che non mi sembra che ci sia una buona gestione, che porterà a farle perdere molti contratti. Abbiamo visto Safilo, che lo ha dichiarato, ma molti contratti che avevano un rinnovo nel 2024 sicuramente non verranno più messi in atto".