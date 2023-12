Chiara Ferragni in fuga? "Sta preparando le valigie": la voce che cambia tutto

23 dicembre 2023 a

Il pandoro-gate che travolge Chiara Ferragni si ingrossa sempre più. Da giorni l'influencer preferisce il silenzio. Anche, a stupore di tutti, quello social. L'ultimo post infatti risale a cinque giorni fa, quando pubblicava il video di scuse dopo la maxi multa dell'Antitrust. "È distrutta, rinchiusa in casa, sull'orlo di un crollo emotivo", ha detto chi le sta accanto. Eppure, secondo Guia Soncini de Linkiesta l'imprenditrice digitale starebbe preparando le valigie per una vacanza in montagna con la famiglia, come aveva pianificato mesi prima.

Lo stesso Fedez aveva ammesso che non sarebbero rimasti a Milano per le festività: "Sono sposato con la Ferragni, non passeremo il Natale in casa, ha già prenotato tutto". Peccato però che quest'anno sia diverso dagli altri. Per la coppia il momento non è dei migliori. Dopo lo scandalo pandori, l'influencer ha dovuto fare i conti con la fuga dei follower e con alcuni sponsor che hanno deciso di stracciare i contratti con Ferragni.

Insomma, quelle che stanno per arrivare saranno festività diverse per i Ferragnez. A maggior ragione se si considera che oltre al pandoro, la Procura di Milano starebbe aprendo gli occhi anche sulle uova di Pasqua di Dolci Preziosi. Altra campagna di beneficenza firmata Ferragni.