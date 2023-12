Ferragni, tensioni in casa. "Fedez all'oscuro di tutto": la bomba dopo lo scandalo

23 dicembre 2023 a

Tra Chiara Ferragni e Fedez, in questo momento di difficoltà, non mancherebbero le tensioni. Secondo alcune rivelazioni di Guia Soncini, il cantante sarebbe stato all'oscuro del contratto firmato con Balocco, avrebbe convinto la moglie a donare un milione di euro all'ospedale di Torino e avrebbe chiesto consiglio a un esperto della comunicazione per fare il video di mea culpa.

"L’atmosfera coniugale, nella casa delle pandorità, quest’anno ha iniziato a essere malmostosa ben prima di cominciare ad apparecchiare o a controllare d’aver fatto tutti i regali", scrive Soncini in riferimento alla maxi multa dell’Antitrust. Sempre per la giornalista de Linkiesta, "pare che il marito della Ferragni ha appreso le cifre dell’affaire pandoro, ignaro fino a quel momento che la moglie avesse incassato un milione a fronte d’una donazione (fatta da Balocco) di cinquantamila micragnosi euro".

Insomma, un clima tutt'altro che tranquillo al punto che "dicono che a mediare i malumori coniugali sia il padre del marito. Dicono anche che, in occasione della faccenda pandorica, il marito abbia tentato il colpaccio: il licenziamento del principale esponente dello schieramento ferragnico, il collaboratore cui Chiara più s’affida, con cui il marito da sempre non va d’accordo e che questa volta, combinando questo pasticcio, gli ha offerto un’occasione se non d’oro almeno di zucchero a velo". Per Fedez al centro della questione ci sarebbe il ruolo di Fabio Maria Damato, carissimo amico. E chissà cosa ne penserà lei.