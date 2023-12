Alessandro Gassmann, tesoro in casa: "Che cos'è e quanto vale questa roba"

26 dicembre 2023 a

Basta una foto per scatenare il tam tam social. Alessandro Gassmann ha voluto condividere con i suoi fan un quesito a cui non sa dare risposta. Su X l'attore ha mostrato un oggetto a lui sconosciuto. E lo ha fatto con tanto di commento: "Il quiz di Natale. Ho questo oggetto in casa da sempre, era di mia madre, probabilmente acquistato da un antiquario. Cos’è? Si legge 'corda'. Grazie per i suggerimenti e auguri di buon Natale".

E nella foto mostra l'oggetto su cui si scatenano gli utenti del web. Ecco infatti le risposte: "È un segnapunti che usavano nei primi del 1900 nelle sale da gioco ed intrattenimento. Sarà di mogano. vale tra i 500 e i 1000€", scrive uno a cui ne fanno eco altri: "Dev’essere quella macchina di Alan Turing per decriptare i messaggi nazisti".

E ancora: "Sembra un segnapunti Mettendo l'immagine su google lens compaiono strutture simili per il biliardo", "O un calendario di una volta Oppure può essere un abaco? (non so perché, ma ho un piccolo ricordo, ho la sensazione che ho uno simile da mia nonna. Lei era una maestra di elementari… (lei era nata nel 1914, quindi non so quando ha iniziato ad insegnare)". Insomma, l'oggetto rimane ancora un mistero. Anche se con ogni probabilità l'artista porterà a far valutare a un esperto quanto rinvenuto.