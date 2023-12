Gassmann, il ricordo con cui smonta Chiara Ferragni: "Lui sarebbe stato in imbarazzo"

25 dicembre 2023 a

Il caso del pandoro di Chiara Ferragni fa ancora discutere. Tra gli ultimi a lanciare una chiara frecciata all'influencer è Alessandro Gassmann. L'attore, nel giorno di Natale, tuona su X: "La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparsa".

E ancora: "Mio padre ha sempre fatto beneficenza nella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente, e la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in imbarazzo. La classe non si insegna né si compra".

Intanto non si placa la polemica. E se della Ferragni nessuno ha più sue notizie, lo stesso non si può dire del marito Fedez. Il cantante è tornato sui social con il rapper Rondo da Sosa. Nella tarda serata della vigilia di Natale, Fedez ha infatti postato sui social alcune scene natalizie: prima in casa con la figlia, poi al parco con la cagnolina mentre giocano con un freesby e, infine, una scena con il controverso rapper Rondo da Sosa, davanti a un'auto fuoriserie di un colore blu intenso. In una story appare anche con Rondo e la sua "crew" con musica rap sparata in sottofondo.