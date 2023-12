Chiara Ferragni barricata in casa, "tutto cancellato": una decisione radicale

26 dicembre 2023 a

Un Natale difficile, quello passato a casa Ferragnez. Già, lo scandalo di Pandori e uova di Pasqua che ha colpito Chiara Ferragni pesa, eccome. Silenzio social, una sola comparsata fuori di casa, al Parco Sempione di Milano, nel giorno della vigilia di Natale. Poi Fedez, che prova a difendere la moglie, dopo qualche giorno di silenzio torna a postare su Instagram, quindi cambia la sua foto profilo con un nuovo scatto che lo ritrae con i figli, ma senza Chiara, salvo poi fare marcia indietro nel giro di poche ore, proponendo una nuova foto in cui, al contrario, la moglie è presente.

E questo Natale difficile ha costretto la famiglia a cambiare i piani. Infatti sarebbero dovuti andare in una località sciistica, così come aveva confermato anche Fedez su Instagram rispondendo con ironia alle domande dei seguatci: "Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un'altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences", spiegava il rapper lo scorso 14 dicembre, giorno prima che esplodesse il bubbone-pandori con la multa dell'Antitrust.

Niente sci, perà. Ferragni e Fedez, forse per la prima volta da che è iniziata la loro relazione, hanno trascorso i giorni delle feste natalizie a Milano, nel loro super-attico a City Life. Insomma, un basso profilo: la coppia ha scelto di cercare riparo nel loro nido domestico. Chiara Ferragni infatti sarebbe ancora molto provata per l'accaduto, tanto che neppure alla Vigilia o a Natale ha pubblicato le consuete immagini di famiglia, gli scatti dei figli tra i regali. Anche Guia Soncini su Linkiesta conferma che la influencer era pronta a una vacanza in montagna, che era stata pianificata da mesi. Vacanza cancellata, però.