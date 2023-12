Chiara Ferragni, "nemmeno l'ombra": cosa pubblica Fedez a Natale

26 dicembre 2023 a

a

a

Ha lasciato molti follower perplessi la "mossa di Natale" di Fedez, che nel pomeriggio del 25 dicembre ha deciso di pubblicare una story sul proprio profilo Instagram riprendendo la figlioletta, la secondogenita Vittoria, mentre mangia frutta sul tavolo da pranzo.

Nessuna particolare atmosfera natalizia, se si eccettua una bizzarra e assai poco festiva versione metal del classicone Jingle Bells. Qualche commentatore sospetta che il mancato clima "idilliaco" a cui avevano abituato gli scorsi anni Fedez e la moglie Chiara Ferragni sia un implicito, e in un certo senso ovvio riferimento ai grossi guai nei quali versa la bionda influencer di Cremona, travolta nell'ultima settimana dal pandoro-gate.

Altro disastro per Chiara Ferragni: le immagini sconcertanti dai suoi negozi

La beneficenza poco trasparente in tandem con Balocco, il ruolo di strapagata testimonial per raccogliere fondi (quanti, non è ancora chiaro) per i piccoli bimbi malati dell'ospedale Regina Margherita di Torino, la maxi-multa milionaria dell'Antitrust, il video di scuse in lacrime con tanto di bonifico da un milione di euro, soprattutto il danno d'immagine pesantissimo. Queste le tappe di un calvario social con pochi precedenti. Chiara tace da giorni, sui social e sulla stampa, lo stesso Fedez è riemerso dal silenzio solo per un video in cui non fa alcun riferimento alla vicenda ma che riguarda solo il suo podcast e, ora, il video della figlia.

Chiara Ferragni? La clamorosa mossa di Fedez nella notte di Natale: cosa sta succedendo?



In realtà il Natale in casa Ferragnez si è celebrato come sempre, anche perché i due figli reclamano giustamente il momento più magico dell'anno. E così ecco dopo qualche ora i video dei regali sotto l'albero scartati da Vittoria e poi le immagini del cenone, con i momenti di divertimento e intimità con Vittoria e Leone. Eppure, notano in tanti, "di Chara ieri nemmeno l'ombra".