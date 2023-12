Ilary Blasi, la clamorosa mossa di Francesco Totti: la foto che cambia il quadro

26 dicembre 2023 a

Riavvicinamento tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Un "like" fa sorgere più di un sospetto. L'ex capitano della Roma ha messo il "mi piace" social sotto a una foto in cui è presente l'ex moglie e con la quale negli ultimi tempi i rapporti non sarebbero dei migliori. L’immagine è diventata immediatamente virale, così come la reazione dell'ex calciatore. In molti infatti sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Lo scatto è stato pubblicato da Vincenzo Rinaldi, proprietario del ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’. Nell’immagine Ilary Blasi è in compagnia di alcune amiche tra cui l’attrice Michela Quattrociocche.

Che il gesto di Totti rappresenti la volontà di ricucire non è così scontato. Ha fatto parecchio discutere la rivelazione della Blasi affidata al documentario sulla sua vita, dal titolo "Unica". Qui la conduttrice Mediaset ha parlato della fine della storia con il marito, non nascondendo le presunte corna di lui. "Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, che ha sempre detto di amarmi, che giurava che senza di me non poteva vivere, avesse fatto una cosa del genere: mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo, un po' di rabbia", ha confessato sul presunto tradimento con l'attuale compagna di Totti, Noemi Bocchi.

La scoperta? "La sera del 2 luglio dice che ha una cena. Io riesco a trovare il civico dove abitava la ragazza, arriviamo (si era fatta accompagnare da un'amica, Giorgia, moglie del cugino di Francesco) e c'era la macchina parcheggiata". Parole forti, su cui Totti ha preferito sorvolare. E chissà che ora non abbia anche deciso di passare oltre.