Elodie, altra fucilata di Enrico Ruggeri: "C'è chi preferisce passare alla storia e chi..."

Roberto Tortora 29 dicembre 2023 a

Tutti contro Elodie, se prima era stato Gino Paoli a criticarla sostenendo che “oggi emergono le cantanti che mostrano il cu***”, adesso anche Enrico Ruggeri è partito all’attacco della cantante romana. Prima in un’intervista rilasciata proprio a Libero nell’imminenza del suo ritorno in tv con il programma Gli occhi del musicista, dedicato ai grandi cantautori italiani. A precisa domanda sull’argomento, l’autore di “Mistero” si è schierato al fianco di Paoli e ha ribadito il suo concetto: "Posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico, che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia". Ruggeri ha poi aggiunto: "Virna Lisi non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un’icona erotica".

Non è solo in quest’occasione, però, che l’autore di Il mare d’inverno si è espresso sul tema, perché anche in occasione dell’ospitata di qualche settimana fa a Da noi a ruota libera aveva citato Giorgio Gaber per esprimere il suo giudizio: "C'è chi preferisce passare alla storia e chi preferisce passare alla cassa". E non meno criticati dall’artista sono i rappresentanti del mondo rap e trap: "Di questi tempi il denaro è diventato una qualità morale. Oggi un cantante che discute con un altro cantante gli dice: ‘io ho venduto più dischi di te’, che di per sé non vuol dire nulla. Perché il peso di un cantante si misura quarant’anni dopo, se qualcuno conosce le sue canzoni".

Si attende, adesso, il contrattacco di Elodie, la quale peraltro non aveva esitato già nel contestare Gino Paoli, e duramente anche, con queste parole: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle me***, è così".