Elodie, cala il gelo su Canale 5: ecco per chi la hanno scambiata

Nella recente puntata di Ciao Darwin 9, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, Bruno Mascarenhas, campione del mondo ed europeo di canottaggio, ha commesso una gaffe che non è passata inosservata sul web. Durante la prova dei cilindroni, Bruno ha sbagliato una domanda apparentemente semplice, scambiando Annalisa per Elodie. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La puntata, che ha visto scontrarsi le due categorie Divano e Sport, è stata l'ultima del 2023 di Ciao Darwin. Sergio Friscia e Andrea Maestrelli guidavano rispettivamente le due fazioni, ma il vero protagonista è stato il gioco.

La prova dei cilindroni è uno dei momenti più attesi di Ciao Darwin, dove i concorrenti devono rispondere a domande di vario genere. Paolo Bonolis ha citato il ritornello di "Mon Amour", canzone di successo di Annalisa, e ha chiesto a Mascarenhas: "Queste parole sono contenute nel testo di Mon Amour. Brano portato al successo da quale giovane cantante italiana?".

Mascarenhas, sembrando indeciso e timoroso di sbagliare, ha risposto: "Elodie". La risposta errata gli è costata una tacca d'acqua.

La gaffe di Mascarenhas ha suscitato reazioni sui social network, con molti utenti che hanno scherzato sulla situazione e preso benevolmente in giro il campione per l'errore commesso. I commenti online evidenziano la sorpresa per la svista, con esclamazioni del tipo: "Ma come ha fatto a sbagliare questa?" e "No, ma questa è cultura generale, non scherziamo". La confusione tra le due cantanti è stata attribuita all'emozione del campione olimpico durante il gioco. The show must go on.