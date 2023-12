Ferragni, "rimorchio i 2000". La foto che scatena gli insulti

31 dicembre 2023 a

Non è riuscita a trattenersi Selvaggia Lucarelli davanti a questa foto di Valentina Ferragni. Si sa che la giornalista non prova particolare simpatia per la famiglia di influencer, Chiara Ferragni in primis.

E così quando si è imbattuta nella immagine della torta di compleanno della sorella della influencer nei guai per il caso pandoro e uova di Pasqua - che recitava: "31 ma ancora rimorchio i 2000" - non ha potuto che commentare lapidaria: "Non scrivo neppure il nome per non infierire su parenti noti di persone note, ma avevo già fatto notare questo brutto vizio tempo fa. Il vizio è continuare a spacciare per evento eccezionale il fatto che una donna stia con un uomo più giovane".

"Con l'aggravante, questa volta", conclude la giornalista, "di categorizzare pure l'elemento maschile per anno di nascita ("i 2000"), roba da maschi quindicenni o da sesso, droga o pastorizia. E basta su".

Un post che ha scatenato l'inferno visto che quasi tutti i commenti del popolo social erano concordi con il parere espresso da Selvaggia Lucarelli. "Fammi togliere il follow anche qui, per carità", si legge. E ancora: "Basare tutta la propria personalità sul fatto di avere un fidanzato più piccolo..."; "Torta intelligente come lei". "Se non avessi avuto il cognome che hai avresti potuto rimorchiare solo auto. Fly down baby", ironizza qualcuno. "Che famiglia di disagiati".