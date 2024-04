Prima di Domani, il fango di Zan contro Vannacci: "Sembra del Ku Klux Klan"

29 aprile 2024 a

a

a

Continuano le polemiche attorno alle parole del generale Vannacci sulla disabilità. Anche a Prima di Domani, talk show di Bianca Berlinguer su Rete 4, il tema è tornato d'attualità. A ribadire la posizione della Lega in merito è intervenuta Laura Ravetto: "Sulla questione della disabilità è stato volutamente frainteso. Ha fatto un'intervista successiva dicendo che non si è mai sognato di pensare che ci vogliono classi separate, ma che intendeva dire che ci vuole un aiuto in più".

La deputata del Carroccio è poi tornata sui risultati ottenuti in Parlamento dal governo in materia di disabilità e sostegno ai più fragili: "Le faccio presente che la Lega è il partito che ha voluto il ministero per la disabilità e che grazie alla Lega sono stati assunti 13 mila operatori in più" ha detto a Bianca Berlinguer.

"Uccidiamolo": choc contro il generale Vannacci nella chat creata da Massimo Giannini

Nonostante ciò, da sinistra non accennano a placarsi gli attacchi. E la strategia, a dispetto di quanto suggerito da Elly Schlein, sembra essere tutt'altro che quella di ignorare il candidato leghista: "Pare un gesto disperato di Salvini che sta sprofondando nel suo partito e ha candidato uno che parla come un suprematista bianco, come un Ku Klux Klan. Magari bravissimo come generale, ma quando ti candidi in politica e dici quelle cose, vuol dire che butti nella società odio, omofobia e razzismo a palate" ha attaccato Alessandro Zan, candidato del Pd alle prossime europee.