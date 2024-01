Capodanno in musica, Al Bano nel mirino dei social: "A Gaza, Russia e Ucraina si soffre"

01 gennaio 2024 a

Al Bano è stato tra gli ospiti di punta del Capodanno in Musica su Canale 5. Il cantante si è esibito con una serie di suoi successi poi ha risposto alle domande della conduttrice Federica Panicucci, in particolare su cosa si aspetta per il 2024. "Mi aspetto tutto il bello che non è arrivato quest'anno. Devo dire che a me è andata abbastanza, anzi molto bene. Però non si può vivere solo del proprio egoismo", ha detto Albano Carrisi.

"Dobbiamo anche pensare che a Gaza si soffre, che in Russia si soffre, che in Ucraina si soffre", ha proseguito. "E la sofferenza non fa parte dell'essere umano. Noi abbiamo bisogno di una parola semplice che ci appartiene: si chiama pace. E pace sia sempre. E se riusciamo a dirla tutti insieme questa parola forse qualcuno ci ascolterà. Uno, due, tre: pace!".

Pronunciare "Fuck Putin" negli Usa come hanno fatto i Maneskin ti consente di vincere premi. Dire "Viva Zelensky" o "Diritto di Israele di difendersi" ti proietta in mondo visione e ti apre la carriera. Ma dire quello che ha detto Al Bano ti rende un gigante. Grazie Albano! pic.twitter.com/4gxLhApLfq — Giuseppe Salamone (@gius_salamone90) January 1, 2024

Parole - quelle sulla Russia in particolare - che hanno scatenato il popolo social. "A Gaza si soffre, in Russia si soffre. I rubli li devi spendere tutti in medicine, schifoso". C'è da dire però che Carrisi ha esplicitamente citato anche la sofferenza del popolo ucraino.