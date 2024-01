Ornella Vanoni, lo sfogo di Capodanno: "Ne ho due p*** che non ne posso più"

01 gennaio 2024 a

Esilarante siparietto social di Mara Venier e Ornella Vanoni la notte di San Silvestro. La conduttrice di Domenica in e la cantante hanno trascorso insieme la festa di Capodanno. L'attesa della mezzanotte è stata quindi documentata da zia Mara in una stories su Instagram che ha fatto il giro dei social ed è diventata subito virale. "Stiamo aspettando la mezzanotte, vero amore?", dice la Venier alla Vanoni. "Ne ho due palle che non ne posso più", ribatte la cantante. Che tra le risate a crepapelle dell'amica, prosegue: "Quando arriva (la mezzanotte) non cambia niente e domani è uguale a oggi".



"Insomma una tragedia", conclude Ornella Vanoni mentre Mara Venier continua a ridere e non si ferma più.

Pensiero condiviso da Vittorio Feltri, che intervistato da David Parenzo nell'ultima puntata dell'anno de L'aria che tira, su La7, ha confessato: "Al momento sono quasi vivo". "So che ti stai preparando per il cenone di Capodanno", ha aggiunto il conduttore. Quindi Vittorio Feltri ha ribattuto: "Non me ne frega nulla del cenone, andrò a letto alle 21.30 come sempre. Detesto queste festività così noiose".