L'anno che verrà, "troppo ubriaco": Fiorello mette in imbarazzo Amadeus

01 gennaio 2024 a

a

a

La serata di Capodanno condotta da Amadeus su Rai 1, l'Anno che verrà, ha regalato momenti di spensieratezza e allegria a tanti telespettatori in attesa del countdown finale e dell'arrivo dell'anno nuovo. Tra i momenti che hanno divertito di più il pubblico uno scambio di messaggi tra il conduttore e il suo grande amico e collega, Fiorello. A un certo punto della serata, infatti, Amadeus ha preso il suo telefono e ha letto a tutti l'ultimo messaggio inviatogli dallo showman siciliano: "Ti volevo chiamare ma sono troppo 'mbriaco", ha letto il presentatore, non nascondendo un leggero imbarazzo. Anche se poi alla fine, ridendo, ha girato lo schermo del suo telefono verso la telecamera e ha mostrato a tutti la foto che proprio Fiorello gli aveva inviato. Uno scatto in cui si vede appunto Fiore in primo piano, e non proprio lucidissimo, almeno in apparenza. "Questa è la faccia di Fiorello - ha commentato quindi Amadeus -. Ciao ciuri".

A divertire il pubblico anche il momento in cui si è avvicinata la tanto attesa mezzanotte. Quando era ora di fare il classico 10,9,8... sul palco c'era Annalisa che cantava la sua "Bellissima". Per evitare di perdere il momento più importante del concertone di Capodanno, Amadeus ha fatto irruzione sul palco, interrompendo la cantante e iniziando a fare il conto alla rovescia con tutti i presenti. Una scena esilarante, che è già diventata un meme online.